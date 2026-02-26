Três Graças: Ferette vira o jogo e coloca Viviane na cadeia

Farmacêutica será acusada de distribuir remédios falsos na comunidade

Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) cai em uma armadilha de Ferette (Murilo Benício) e vai parar na cadeia, acusada de distribuir remédios falsos na comunidade da Chacrinha.

O vilão fica uma fera com a traição de Leonardo (Pedro Novaes), que levou a ex-namorada para conhecer a Casa de Farinha.

A farmacêutica ficou tão revoltada que quebrou tudo, e suas imagens foram registradas pelas câmeras de segurança.

