Três Graças: Ferette vira o jogo e coloca Viviane na cadeia
Farmacêutica será acusada de distribuir remédios falsos na comunidade
Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) cai em uma armadilha de Ferette (Murilo Benício) e vai parar na cadeia, acusada de distribuir remédios falsos na comunidade da Chacrinha.
O vilão fica uma fera com a traição de Leonardo (Pedro Novaes), que levou a ex-namorada para conhecer a Casa de Farinha.
A farmacêutica ficou tão revoltada que quebrou tudo, e suas imagens foram registradas pelas câmeras de segurança.