Três Graças: Foto secreta revela culpados e faz Ferette jurar acerto de contas

Imagem apresentada pela polícia altera rumos da disputa pela escultura

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Ferette (Murilo Benício) tomará conhecimento de uma fotografia que liga Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) à escultura e, a partir disso, prometerá vingança nos próximos capítulos da novela Três Graças.

A imagem será apresentada pela delegada Marise (Aline Fanju), que convocará Ferette e Arminda (Grazi Massafera) para exibir a prova.

A fotografia mostrará Joaquim e Misael ao lado da estátua roubada no ferro-velho.

