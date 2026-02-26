Três Graças: Foto secreta revela culpados e faz Ferette jurar acerto de contas

Imagem apresentada pela polícia altera rumos da disputa pela escultura

Na Telinha -
Três Graças: Foto secreta revela culpados e faz Ferette jurar acerto de contas

Ferette (Murilo Benício) tomará conhecimento de uma fotografia que liga Joaquim (Marcos Palmeira) e Misael (Belo) à escultura e, a partir disso, prometerá vingança nos próximos capítulos da novela Três Graças.

A imagem será apresentada pela delegada Marise (Aline Fanju), que convocará Ferette e Arminda (Grazi Massafera) para exibir a prova.

A fotografia mostrará Joaquim e Misael ao lado da estátua roubada no ferro-velho.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.