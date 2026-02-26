Três Graças: Lígia enfrenta Gerluce e impede agressão após confissão de Raul

Intervenção ocorre durante revelação sobre desaparecimento de bebê

Lígia (Dira Paes) intervirá para proteger Raul (Paulo Mendes) de Gerluce (Sophie Charlotte) nos próximos capítulos de Três Graças.

A reação ocorrerá após a confissão feita por Raul sobre o desaparecimento da filha que teve com Joélly (Alana Cabral).

Durante a conversa com a família, Raul revelará que a criança não desapareceu por acaso, mas foi alvo de uma transação articulada por Samira (Fernanda Vasconcellos).

Ele também afirmará que a morte de Jorginho (Juliano Cazarré) está ligada ao caso.

