Três Graças: Rogério entra na mira da justiça após decisão de Arminda

Imagem da escultura na Chacrinha amplia apuração e leva cuidadora à delegacia

Rogério (Eduardo Moscovis) passará a ser investigado após Arminda (Grazi Massafera) decidir registrar queixa pelo roubo da estátua em sua casa nos próximos capítulos de Três Graças.

Depois de meses sem procurar a polícia, Arminda formalizará a denúncia e, em depoimento, indicará que o ex-marido, que reapareceu após cinco anos dado como morto, pode ter planejado o crime.

A decisão será tomada após orientação de Ferette (Murilo Benício).

