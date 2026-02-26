Três Graças: Rogério entra na mira da justiça após decisão de Arminda
Imagem da escultura na Chacrinha amplia apuração e leva cuidadora à delegacia
Rogério (Eduardo Moscovis) passará a ser investigado após Arminda (Grazi Massafera) decidir registrar queixa pelo roubo da estátua em sua casa nos próximos capítulos de Três Graças.
Depois de meses sem procurar a polícia, Arminda formalizará a denúncia e, em depoimento, indicará que o ex-marido, que reapareceu após cinco anos dado como morto, pode ter planejado o crime.
A decisão será tomada após orientação de Ferette (Murilo Benício).