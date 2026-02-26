Três Graças: Rogério recebe dossiê explosivo e ameaça império de Ferette

Entrega feita por Leonardo amplia crise familiar e expõe laboratório

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Rogério (Eduardo Moscovis) receberá documentos que podem comprometer Ferette (Murilo Benício) nos próximos capítulos de Três Graças.

O material será entregue por Leonardo (Pedro Novaes), filho do empresário, após a prisão de Viviane (Gabriela Loran), acusada de distribuir medicamentos falsificados.

Ferette é apontado como responsável pela detenção da farmacêutica, fato que provocará o rompimento com o herdeiro.

Leonardo presenciará o momento em que Viviane será conduzida algemada pela delegada Marise (Aline Fanju).

