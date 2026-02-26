TV Cultura investe em nova programação e prepara especial para o Dia da Mulher

Estreias estão marcadas para março

A TV Cultura marcou para março a estreia das temporadas inéditas de diversos programas, como o Provoca com Marcelo Tas, que entrevista Rafinha Bastos, o Linhas Cruzadas, que agora passa a ser apresentado por Thaís Oyama e Luiz Felipe Pondé, e o Entrelinhas, com Manuel da Costa Pinto, em novo formato, com uma hora de duração.

Ainda como resultado dos investimentos para a programação de 2026, a emissora tem o Boas Práticas, em versão reformulada, além dos inéditos do Persona, apresentado por Atílio Bari, que estreia com a atriz Giulia Gam, e o Cultura Livre com Roberta Martinelli, e a artista YMA como convidada.

