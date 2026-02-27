Ana Maria Braga detona quadro do próprio programa: "Falta do que fazer"; vídeo

Apresentadora teve que capturar argolas com um chifre feito de papelão

Na Telinha -
Ana Maria Braga detonou um quadro no Mais Você desta sexta-feira (27), na Globo.

Durante o Feed da Ana, comandado por Ju Massaoka, a apresentadora reagiu ao assistir o vídeo de uma brincadeira, que consistia em capturar argolas com um chifre em uma máscara feita de papelão.

“Não pode pôr a mão”, comentou Ana Maria Braga, enquanto entendia a dinâmica.

Ju Massaoka explicou: “Não… Muita técnica envolvida.

E aí depois você conta as argolinhas.

Quem pegar mais, ganhou”.

