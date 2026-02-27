Ana Maria Braga detona quadro do próprio programa: "Falta do que fazer"; vídeo
Apresentadora teve que capturar argolas com um chifre feito de papelão
Ana Maria Braga detonou um quadro no Mais Você desta sexta-feira (27), na Globo.
Durante o Feed da Ana, comandado por Ju Massaoka, a apresentadora reagiu ao assistir o vídeo de uma brincadeira, que consistia em capturar argolas com um chifre em uma máscara feita de papelão.
“Não pode pôr a mão”, comentou Ana Maria Braga, enquanto entendia a dinâmica.
Ju Massaoka explicou: “Não… Muita técnica envolvida.
E aí depois você conta as argolinhas.
Quem pegar mais, ganhou”.