Babi Xavier revela se toparia substituir Virginia Fonseca no SBT e faz pedido

Apresentadora foi questionada sobre o Sabadou

Na Telinha -
Babi Xavier revela se toparia substituir Virginia Fonseca no SBT e faz pedido

Em participação no NaTelinha Talk, Babi Xavier revelou que toparia substituir Virginia Fonseca no Sabadou.

A apresentadora, que fez sucesso na MTV, pediu ao SBT que entre em contato com ela para que eles possam negociar.

“É verdade que você vai apresentar o Sabadou?

Leia também

Torcendo para que seja verdade”, escreveu um internauta identificado como Alexandre Senna.

Inicialmente, a famosa ficou surpresa com a pergunta e demorou um pouco para entender de qual programa o fã estava falando.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.