Babi Xavier revela se toparia substituir Virginia Fonseca no SBT e faz pedido
Apresentadora foi questionada sobre o Sabadou
Em participação no NaTelinha Talk, Babi Xavier revelou que toparia substituir Virginia Fonseca no Sabadou.
A apresentadora, que fez sucesso na MTV, pediu ao SBT que entre em contato com ela para que eles possam negociar.
“É verdade que você vai apresentar o Sabadou?
Torcendo para que seja verdade”, escreveu um internauta identificado como Alexandre Senna.
Inicialmente, a famosa ficou surpresa com a pergunta e demorou um pouco para entender de qual programa o fã estava falando.