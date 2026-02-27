Babi Xavier revela se toparia substituir Virginia Fonseca no SBT e faz pedido

Apresentadora foi questionada sobre o Sabadou

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Em participação no NaTelinha Talk, Babi Xavier revelou que toparia substituir Virginia Fonseca no Sabadou.

A apresentadora, que fez sucesso na MTV, pediu ao SBT que entre em contato com ela para que eles possam negociar.

“É verdade que você vai apresentar o Sabadou?

Torcendo para que seja verdade”, escreveu um internauta identificado como Alexandre Senna.

Inicialmente, a famosa ficou surpresa com a pergunta e demorou um pouco para entender de qual programa o fã estava falando.

