BBB 25: Babu e Solange se irritam com Cowboy e Jonas e os acusam de comer demais

O veterano e a camarote reclamaram da falta de colaboração dos novos aliados na hora das compras

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Babu Santana e Solange Couto se estressaram com o grupo de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach durante a divisão das estalecas para as compras da Xepa no BBB 26.

Os artistas reclamaram do que consideram uma falta de noção dos novos “aliados”.

Para completar, o valor final não deu para comprar alho.

“O negócio das caixas, eu só teria dinheiro porque eu tinha dividido sempre meu dinheiro com quem não tinha aqui.

E sempre tô fazendo as coisas e quando eu cozinho, deixo a cozinha arrumada.

Não deixo trabalho pra terceiros”, disse a atriz.

“É sobre isso, eu sei que tá todo mundo querendo jogar, comprar caixa.

O Cowboy deu 150, você pagou mil e tanto…”, apontou o ator.

