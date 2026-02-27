BBB 26: Ana Paula e Juliano criticam jogo de Babu e Cowboy: "Malandro"

A jornalista e o dançarino trocaram uma ideia com Samira no Quarto do Líder e observaram os veteranos

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Reunidos no Quarto do Líder do BBB 26, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Samira falaram sobre o jogo de Babu Santana e Alberto Cowboy – o dançarino chegou a acusar o empresário de agir de forma malandra.

“Tudo é muito estranho.

Ainda mais a configuração.

O Babu antes da Prova do Líder, onde ele está sentado no sofá…

ele não quer se queimar.

Então ele acha que a gente está muito queimada, e quer colocar a responsabilidade em você [Juliano].

Se eles saírem, bem.

Se não, amém.

Eles voltam pra ser amiguinhos”, criticou a jornalista.

Leia conteúdo completo aqui.