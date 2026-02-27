BBB 26: Ana Paula e Juliano criticam jogo de Babu e Cowboy: "Malandro"
A jornalista e o dançarino trocaram uma ideia com Samira no Quarto do Líder e observaram os veteranos
Reunidos no Quarto do Líder do BBB 26, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Samira falaram sobre o jogo de Babu Santana e Alberto Cowboy – o dançarino chegou a acusar o empresário de agir de forma malandra.
“Tudo é muito estranho.
Ainda mais a configuração.
O Babu antes da Prova do Líder, onde ele está sentado no sofá…
ele não quer se queimar.
Então ele acha que a gente está muito queimada, e quer colocar a responsabilidade em você [Juliano].
Se eles saírem, bem.
Se não, amém.
Eles voltam pra ser amiguinhos”, criticou a jornalista.