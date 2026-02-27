BBB 26: Babu e Solange bolam estratégia para o paredão; atriz ataca Ana Paula

O veterano e a camarote definiram um plano envolvendo a votação de domingo (1º)

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

A liderança de Samira já deflagrou os primeiros movimentos no BBB 26.

Em conversa na cozinha durante a madrugada desta sexta-feira (27), Babu Santana e Solange Couto falaram sobre a estratégia que o grupo deles adotará na formação do próximo paredão.

“A gente tem que armar nossas estratégias quando tiver todo mundo dormindo.

E andando, assim”, comentou o veterano, explicando que eles precisam ter cuidado para não serem ouvidos pela Central do Líder.

