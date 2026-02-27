BBB 26: Babu volta atrás de estratégia e monta novo plano contra Ana Paula e Milena
O ator falou sobre o assunto em conversa com Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto
Babu Santana já se ligou que a estratégia de ignorar Ana Paula Renault e Milena no BBB 26 não está dando mais certo.
Pior, o brother observou que as duas novas rivais já descobriram o plano que ele criou e contou com a ajuda de Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Marciele e Jordana.
“Eles pescaram a tática.
Não é pra ignorar as duas [Ana Paula e Milena], é pra ignorar o embate.
Eu tava falando pra Solange, ‘não, Solange, você não tinha que falar que tinha direito ao silêncio.
Só que tinha o direito de dormir’.
Falar qualquer coisa, desculpa, tava dormindo.
É o embate, tá ligado.
Que nem a Jordana, que não segurou a onda no primeiro dia.
Discutiu com a Samira”, comentou o ator.