BBB 26: Babu volta atrás de estratégia e monta novo plano contra Ana Paula e Milena

O ator falou sobre o assunto em conversa com Chaiany, Leandro Boneco e Solange Couto

Na Telinha -
BBB 26: Babu volta atrás de estratégia e monta novo plano contra Ana Paula e Milena

Babu Santana já se ligou que a estratégia de ignorar Ana Paula Renault e Milena no BBB 26 não está dando mais certo.

Pior, o brother observou que as duas novas rivais já descobriram o plano que ele criou e contou com a ajuda de Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Marciele e Jordana.

“Eles pescaram a tática.

Leia também

Não é pra ignorar as duas [Ana Paula e Milena], é pra ignorar o embate.

Eu tava falando pra Solange, ‘não, Solange, você não tinha que falar que tinha direito ao silêncio.

Só que tinha o direito de dormir’.

Falar qualquer coisa, desculpa, tava dormindo.

É o embate, tá ligado.

Que nem a Jordana, que não segurou a onda no primeiro dia.

Discutiu com a Samira”, comentou o ator.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.