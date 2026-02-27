BBB 26: Breno vira Exilado e ganha poder de indicar ao Paredão

Dinâmica define grupos, isola participante até sábado e altera formação da berlinda

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

A dinâmica do Exilado foi realizada nesta sexta-feira (27) no BBB 26 e terminou com Breno fora dos grupos formados na atividade.

Ele permanecerá do lado de fora da casa até sábado (28) e terá o direito de indicar um participante diretamente ao Paredão.

A formação começou com Samira sendo chamada para sortear dois nomes.

Os escolhidos se tornaram capitães e ficaram responsáveis por montar dois grupos com seis participantes cada.

O primeiro nome sorteado foi Jordana, direcionada ao círculo branco.

Em seguida, Alberto Cowboy foi sorteado para o círculo preto.

