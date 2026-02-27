BBB 26: Cowboy analisa jogo de Babu: "Quer diminuir a força da Ana Paula"
O empresário falou sobre o ator em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele
Após ser surpreendido com a proposta de pacto de Babu Santana – o ator sugeriu que eles se unissem contra Ana Paula Renault e Milena -, Alberto Cowboy analisou as intenções do carioca no BBB 26 e o criticou.
“O Babu é irredutível, ele não vai ficar de boa com você [Jonas] e nem comigo.
Mas ele comanda…”, disse o empresário.
“Mas até de boa para conversar [ele] ficou”, observou Jordana, refletindo sobre a mudança de postura do artista.