BBB 26: Cowboy analisa jogo de Babu: "Quer diminuir a força da Ana Paula"

O empresário falou sobre o ator em conversa com Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy analisa jogo de Babu: "Quer diminuir a força da Ana Paula"

Após ser surpreendido com a proposta de pacto de Babu Santana – o ator sugeriu que eles se unissem contra Ana Paula Renault e Milena -, Alberto Cowboy analisou as intenções do carioca no BBB 26 e o criticou.

“O Babu é irredutível, ele não vai ficar de boa com você [Jonas] e nem comigo.

Mas ele comanda…”, disse o empresário.

Leia também

“Mas até de boa para conversar [ele] ficou”, observou Jordana, refletindo sobre a mudança de postura do artista.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.