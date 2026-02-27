BBB 26: Leandro e Babu surtam após Xepa ficar sem alho: "Seu fuleiro"
O baiano discutiu com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach por causa das compras
A divisão de estalecas para as compras da Xepa deflagrou uma crise no BBB 26.
Babu Santana e Leandro Boneco se irritaram com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach porque os veteranos resolveram economizar e no fim das contas não foi possível comprar alho.
“Tem milagre, era botar dinheiro, e ainda ia continuar a ter dinheiro!
Agora come caixa!
Come caixa, come colar, come caixa.
Se acha que comprar essa p*rra é mais importante que sobreviver!
Pega e come caixa”, esbravejou o ator.
“Não, Babu…”, disse Solange Couto.
“P*ta que o pariu!”, detonou o veterano.