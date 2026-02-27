BBB 26: Leandro e Babu surtam após Xepa ficar sem alho: "Seu fuleiro"

O baiano discutiu com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach por causa das compras

Na Telinha -


A divisão de estalecas para as compras da Xepa deflagrou uma crise no BBB 26.

Babu Santana e Leandro Boneco se irritaram com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach porque os veteranos resolveram economizar e no fim das contas não foi possível comprar alho.

“Tem milagre, era botar dinheiro, e ainda ia continuar a ter dinheiro!

Agora come caixa!

Come caixa, come colar, come caixa.

Se acha que comprar essa p*rra é mais importante que sobreviver!

Pega e come caixa”, esbravejou o ator.

“Não, Babu…”, disse Solange Couto.

“P*ta que o pariu!”, detonou o veterano.

