BBB 26: Milena ironiza briga entre Babu e Jonas: "A família rachou por causa de um alho!"

A babá correu para contar o atrito entre os novos aliados para Ana Paula Renault e Samira

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

O briga do alho, que envolveu Babu Santana e Leandro de um lado e Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do outro, segue movimentando o BBB 26 na tarde desta sexta-feira (27) – os veteranos economizaram na hora de dar as estalecas e deflagaram uma crise com os novos “aliados”.

Atenta a tudo, Milena correu para contar o racha a Ana Paula Renault e Samira.

“A família rachou por causa de um alho!

Rachou, Ana Paula”, comemorou a babá.

“Eles abandonaram a gente, diz a Samira, por causa de um bom dia que eu não escutei”, ironizou a jornalista.

“Olha só, na verdade não foi por falta de estalecas.

Foi porque a filha dele [Chaiany] esqueceu de comprar o alho”, relatou a atender de bar.

