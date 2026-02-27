BBB 26: Samira fica chocada com reações de Babu e Solange após se tornar líder e revela alvo

A atendente de bar falou sobre o assunto em conversa com Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss

Na Telinha -
Samira revelou a Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss que ficou surpresa com a reação dos seus ex-aliados após vencer a Prova do Líder do BBB 26.

A atendente de bar destacou principalmente as posturas de Babu Santana e Solange Couto.

“Babu, de longe, falou assim: ‘Parabéns’.

Eu tava feliz e falei: ‘A gente conseguiu, Babu’, dei um abraço nele, e ele assim: ‘Pelo menos ele [Jonas] não ganhou, né'”, relatou a sister.

“Quando deu o resultado, você não viu a cara de Solange?

Solange ficou assim…”, contou Milena, reproduzindo o semblante da atriz.

“Desse jeito.

Olhei pra cara dela, ela ficou desse jeito”, emendou.

Na Telinha

