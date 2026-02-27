Chaiany reclama de atitude de Ana Paula no BBB 26: "Ninguém manda em mim"

Sister avisou que vai conversar com quem ela quiser

Na tarde desta sexta-feira (27) no BBB 26, Chaiany teve uma conversa com Babu Santana e Leandro Boneco e reclamou de uma atitude de Ana Paula Renault.

A Pipoca contou que estava conversando com Samira e ouviu um comentário da jornalista sobre a aproximação das duas.

“A Samira veio me dar um pouquinho de amor, já fico toda feliz, aí lá vem Ana Paula, [falando] para ‘parar de papinho com esse povo que não joga com você’.

Isso está errado.

Não existe isso, ninguém manda em mim”, avisou.

