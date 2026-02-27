Coração Acelerado: Agrado expulsa Naiane, cancela clipe e provoca reviravolta

Passagem de meses altera rumos e leva influenciadora a viagem internacional

Agrado (Isadora Cruz) encerrará a disputa com Naiane (Isabelle Drummond) antes de ocorrer uma passagem de tempo de cerca de três meses em Coração Acelerado.

No período, a influenciadora desistirá de tentar separar João Raul (Filipe Bragança) da prima e deixará Bom Retorno, viajando para longe.

Antes disso, o casal principal vai terminar o noivado depois que Agrado descobrir que João Raul passou uma noite em uma cabana com Naiane e não contou nada.

Leia conteúdo completo aqui.

