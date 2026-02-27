Coração Acelerado: Eduarda se sente culpada por desgraçar a vida de Agrado

Aspirante a cantora descobre que a amiga está sendo chantageada por culpa dela e tenta se desculpar

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) descobre que Agrado (Isadora Cruz) está sendo chantageada por Naiane (Isabelle Drummond), se sente culpada e pede perdão para a amiga.

O noivado de João Raul (Filipe Bragança) com a filha de Janete (Letícia Spiller) chega ao fim depois que a mocinha for acusada de ter um caso com Leandro (David Junior), e se aproximado do cantor só para ter uma chance com a carreira.

