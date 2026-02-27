Documentário da Globo sobre Mamonas Assassinas terá imagens inéditas de último show

Filme vai ao ar na segunda-feira (2), na Tela Quente, exatamente 30 anos após a tragédia da banda

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

O documentário da Globo sobre os Mamonas Assassinas, que vai ao ar na emissora na segunda-feira (2), em Tela Quente, terá imagens inéditas do último show da banda, realizado há exatos 30 anos, em 2 de março de 1996.

Os cinco integrantes morreram horas depois, em um acidente aéreo.

O documentário Mamonas: Eu Te Ai Lóve Iú reconstitui a trajetória dos artistas de Guarulhos com imagens de arquivo pessoal e depoimentos exclusivos de familiares e personalidades que tiveram suas vidas impactadas pela banda.

Também é enfocada a ousadia e a liberdade criativa da década de 1990.

