Eduardo Sterblitch vira baixa em próxima novela das 21h na Globo

Próxima novela estreia em maio, no lugar de Três Graças

Eduardo Sterblitch não estará mais na próxima novela das 21h, da Globo, intitulada Quem Ama Cuida.

Tratava-se de um desejo da diretora Amora Mautner, que tenta costurar sua permanência no folhetim escrito por Walcyr Carrasco.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta sexta-feira (27) e traz que o ator teria um papel de destaque escrita por Carrasco e Cláudia Couto.

A história entrará no lugar de Três Graças, em maio.

