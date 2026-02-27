Eduardo Sterblitch vira baixa em próxima novela das 21h na Globo

Próxima novela estreia em maio, no lugar de Três Graças

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Eduardo Sterblitch não estará mais na próxima novela das 21h, da Globo, intitulada Quem Ama Cuida.

Tratava-se de um desejo da diretora Amora Mautner, que tenta costurar sua permanência no folhetim escrito por Walcyr Carrasco.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta sexta-feira (27) e traz que o ator teria um papel de destaque escrita por Carrasco e Cláudia Couto.

A história entrará no lugar de Três Graças, em maio.

