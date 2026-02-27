Êta Mundo Melhor: Celso leva a boca maçã envenenada; entenda
Sandra é denunciada por maus-tratos, prepara vingança contra Policarpo e coloca a vida do irmão em risco
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Celso (Rainer Cadete) pega a maçã envenenada que Sandra (Flávia Alessandra) envenenou para Policarpo e quando estiver prestes a comê-la, será salvo por Ernesto (Eriberto Leão).
Quando comprou a fábrica de biscoitos de Candinho (Sergio Guizé), a baronesa Deschamps fez questão de tomar posse do burro, alegando que o animal é mascote da empresa do caipira.