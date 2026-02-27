Êta Mundo Melhor: Policarpo vira alvo de plano mortal e Candinho corre contra o tempo

Protagonista foge à noite para impedir envenenamento do animal

Policarpo ficará na mira de um plano para ser morto em Êta Mundo Melhor, levando Candinho (Sergio Guizé) a agir para impedir o envenenamento do animal.

A iniciativa partirá de Sandra (Flávia Alessandra), que, sob o disfarce de baronesa, utilizará o burro em uma estratégia de vendas para os biscoitos da fábrica.

Ao ver o animal sendo explorado, Candinho denunciará a suposta nobre por maus-tratos, o que afetará sua imagem.

