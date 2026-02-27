Ex-MTV, Babi Xavier revela que público a abordava na rua com perguntas picantes

Apresentadora comandava o Erótica na televisão

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Babi Xavier participou do NaTelinha Talk da última quinta-feira (26) e revelou que, na época em que apresentava o Erótica na MTV, era surpreendida na rua com perguntas picantes dos jovens que assistiam o programa e a ouviam falar de sexo com naturalidade.

A atração, exibida entre 1999 e 2001, também contava com a participação do sexólogo Jairo Bouer e tinha o objetivo de esclarecer dúvidas de forma descontraída, desmistificando o sexo.

Na época, o público conseguia interagir com os apresentadores por telefone.

