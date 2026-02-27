Filho ressuscita Táxi do Gugu na Record
João Liberato, filho de Gugu, vai viver quadro icônico do pai
João Augusto Liberato revive no Domingo Espetacular um dos quadros de maior sucesso da carreira de seu pai, Gugu Liberato: o Táxi do Gugu.
Para a gravação, o jovem utilizou disfarces, incluindo peruca e barba, para atuar como um motorista anônimo sem ser identificado de imediato.
A exibição vai acontecer no próximo domingo (1º) e mostrará o jovem conversando com famosos.
A primeira passageira da nova versão do quadro é a cantora Simony.
Amiga próxima da família, a artista foi escolhida para testar se conseguiria reconhecer João, a quem conhece desde o nascimento, durante o trajeto.