Filho ressuscita Táxi do Gugu na Record

João Liberato, filho de Gugu, vai viver quadro icônico do pai

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

João Augusto Liberato revive no Domingo Espetacular um dos quadros de maior sucesso da carreira de seu pai, Gugu Liberato: o Táxi do Gugu.

Para a gravação, o jovem utilizou disfarces, incluindo peruca e barba, para atuar como um motorista anônimo sem ser identificado de imediato.

A exibição vai acontecer no próximo domingo (1º) e mostrará o jovem conversando com famosos.

A primeira passageira da nova versão do quadro é a cantora Simony.

Amiga próxima da família, a artista foi escolhida para testar se conseguiria reconhecer João, a quem conhece desde o nascimento, durante o trajeto.

