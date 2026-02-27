Globo divulga 1ª chamada de novo programa de Eliana; vídeo

Em Família com Eliana vai ao ar aos domingos, a partir de 15 de março

A Globo divulgou a primeira chamada de Em Família com Eliana, novo programa de auditório da apresentadora e o primeiro comandado por ela na emissora carioca.

A atração vai ao ar aos domingos, com estreia marcada para 15 de março.

“É, a vida passa muito rápido, mas, vendo dessa forma, o tempo quase para.

Parece que foi ontem que eu estava aqui, dando meus primeiros passos na TV, sorrindo, me divertindo com o meu público, que, no final das contas, cresceu junto comigo”, diz Eliana no vídeo promocional.

