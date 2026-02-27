NaTelinha Talk: Emerson Cação é o entrevistado desta sexta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Gustavo Leme, a partir das 17h, no YouTube
Nesta sexta-feira (27), o NaTelinha Talk Podcast recebe o executivo Emerson Cação.
A entrevista exclusiva será transmitida às 17h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.
Executivo de marketing e negócios que deseja deixar o mundo melhor do que o encontrou.
Com vasta experiência adquirida na indústria de bens de consumo de massa (FMCG), onde ocupou cargos de liderança em grandes empresas multinacionais e nacionais, como Nestlé, Kraft Foods/Mondelez, Cadbury Adams, Schincariol/Heineken Group, Bic, Hershey, JVMC e atualmente na Pastificio Selmi.