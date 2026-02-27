Rainha da Sucata: Adriana flagra Laurinha agarrando Edu: "Me beija"
Bailarina fica horrorizada com a cena e toma decisão
Em Rainha da Sucata, Adriana (Claudia Raia) vai flagrar Laurinha (Glória Menezes) agarrando Edu (Tony Ramos).
Tudo acontece em meio a uma armação da vilã para levar o enteado para a cama.
A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Laurinha inventa que transou com Edu depois de embebedar o amado e levá-lo para a cama.
Quase inconsciente, ele chama a madrasta pelo nome de Maria do Carmo (Regina Duarte) e depois desmaia.