Ticiane Pinheiro se derrete ao marido César Tralli: "Chorei assistindo ao JN"

Apresentadora está acompanhando o trabalho do marido; ele está em Juiz de Fora

Na Telinha - 27 de fevereiro de 2026

Ticiane Pinheiro se emocionou com a edição do Jornal Nacional dessa quinta-feira (26).

A apresentadora acompanhou o trabalho do marido, César Tralli, em Juiz de Fora (MG), que está por lá para reportar a tragédia em virtude das chuvas e desabamento de casas.

O número de mortos subiu está em 64.

“Chorei assistindo ao JN.

Que tristeza, meu Deus”, disse em um registro.

“Te amo, meu amor, e tenho muito orgulho de você!

Como é importante essa prestação de serviço de vocês”, completou, na sequência.

Leia conteúdo completo aqui.