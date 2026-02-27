Três Graças: Arminda nocauteia Joaquim e recupera estátua

Vilã volta ao ferro-velho, embebeda sucateiro e pega a escultura de volta

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) passa a perna em todo mundo e consegue recuperar a estátua.

A vilã vai até o ferro-velho, embebeda Joaquim (Marcos Palmeira) e tira a obra de arte de lá.

O sucateiro só percebe que levou uma rasteira depois que acorda e dá falta da escultura.

A amante de Ferette (Murilo Benício) desconfiou do pai de Gerluce (Sophie Charlotte) desde que reconheceu a cortina da mansão, usada para cobrir a peça na noite do crime, com as suas iniciais.

