Três Graças: Ferette acusa Gerluce, Paulinho entrega intimação e tensão explode

Depoimento na delegacia amplia suspeitas sobre roubo da escultura

Ferette (Murilo Benício) adotará uma estratégia de confronto ao prestar depoimento sobre a Operação Casa de Farinha em Três Graças e direcionará suspeitas contra Gerluce (Sophie Charlotte).

Diante do delegado Jairo (André Mattos) e de Paulinho (Romulo Estrela), o empresário afirmará que o roubo da estátua pode ter sido executado por alguém com acesso à rotina da residência de Arminda (Grazi Massafera).

