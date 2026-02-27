Três Graças: Ferette orienta Arminda a mirar Rogério e muda rumo de investigação

Denúncia sobre escultura coloca cuidadora no radar da polícia

Ferette (Murilo Benício) aconselhará Arminda (Grazi Massafera) a tornar público o roubo da estátua em sua casa e a direcionar suspeitas contra Rogério (Eduardo Moscovis) nos próximos capítulos de Três Graças.

A medida terá como objetivo desviar a atenção de crimes atribuídos à empresária, como a morte de Célio (Otávio Müller) e sua ligação com Samira (Fernanda Vasconcellos), já que a vilã estará na mira de todos os seus inimigos e até da polícia.

