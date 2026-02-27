Três Graças: Paulinho desafia provas contra Viviane e intensifica perseguição a Ferette

Delegado e equipe mantêm apuração enquanto empresário reage a denúncia

Três Graças: Paulinho desafia provas contra Viviane e intensifica perseguição a Ferette

Paulinho (Romulo Estrela) passará a acreditar na inocência de Viviane (Gabriela Loran) após a prisão da farmacêutica em Três Graças e intensificará a investigação contra Ferette (Murilo Benício).

Viviane será detida sob acusação de distribuir remédios falsos na comunidade da Chacrinha, após uma denúncia anônima.

A prisão ocorrerá depois que capangas, a mando de Ferette, plantarem provas na casa dela.

O caso repetirá o que ocorreu anteriormente com José Maria (Túlio Starling), que também foi preso ao confrontar o empresário.

