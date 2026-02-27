Três Graças: Samira coloca cartas na mesa e faz ameaça que abala Arminda

Confronto expõe acordo antigo e reacende conflito envolvendo herdeiro

Samira (Fernanda Vasconcellos) ameaçará Arminda (Grazi Massafera) após revelar que Raul (Paulo Mendes) é seu filho biológico nos próximos capítulos de Três Graças.

A descoberta provocará reação imediata da empresária, que acreditava ter adquirido um bebê em Paris há 18 anos sem ligação direta com a vendedora.

O embate ocorrerá na fundação, onde Arminda encurralará Samira por ter contado a Raul que ele foi adotado.

Durante a discussão, a empresária agredirá a chef de cozinha com um tapa.

