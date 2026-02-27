Três Graças: Samira escapa da morte, mas é barrada no aeroporto
Traficante perde passaporte, volta ao restaurante para buscá-lo e Edilberto leva tiro em seu lugar
Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) e Edilberto (Julio Rocha) planejam escapar do Brasil, mas descobrem no aeroporto que estão sem os passaportes e voltam para buscá-los no restaurante da Fundação.
O capanga será confundido com a traficante, leva um tiro de Arminda (Grazi Massafera) e morre.
Raul (Paulo Mendes) ameaça denunciar a bandida se ela não lhe devolver a sua filha.
A chef de cozinha, então, conta ao playboy que é a sua mãe biológica, expondo o segredo da ex-mulher de Rogério (Eduardo Moscovis).