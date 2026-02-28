5 produções dirigidas por Dennis Carvalho que marcaram a TV brasileira

O diretor morreu neste sábado (28), aos 78 anos

Na Telinha -
5 produções dirigidas por Dennis Carvalho que marcaram a TV brasileira

Morto neste sábado (28) aos 78 anos, Dennis Carvalho, sem dúvidas, é um dos grandes personagens da história da TV brasileira.

Ator e diretor, o profissional esteve à frente de projetos marcantes na dramaturgia da Globo.

Entre as dezenas de novelas, séries, minisséries, seriados e filmes dirigidos por Dennis, alguns foram concebidos em parceria com o autor Gilberto Braga (1945-2021), seu grande amigo.

Leia também

A seguir, o NaTelinha lista 5 produções tocadas pelo ex-global que a marcaram a nossa televisão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.