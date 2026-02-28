5 produções dirigidas por Dennis Carvalho que marcaram a TV brasileira
O diretor morreu neste sábado (28), aos 78 anos
Morto neste sábado (28) aos 78 anos, Dennis Carvalho, sem dúvidas, é um dos grandes personagens da história da TV brasileira.
Ator e diretor, o profissional esteve à frente de projetos marcantes na dramaturgia da Globo.
Entre as dezenas de novelas, séries, minisséries, seriados e filmes dirigidos por Dennis, alguns foram concebidos em parceria com o autor Gilberto Braga (1945-2021), seu grande amigo.
A seguir, o NaTelinha lista 5 produções tocadas pelo ex-global que a marcaram a nossa televisão.