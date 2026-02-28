BBB 26: Ana Paula e Milena criticam Babu e Cowboy e apontam contradições: "Saiu da casinha"

A jornalista e a babá observaram as movimentações dos rivais nos últimos dias

Ana Paula Renault e Milena seguem atentas aos passos de Babu Santana e Alberto Cowboy no BBB 26.

Depois de virar a cara para elas e Samira, o ator voltou a conversar com a gaúcha depois que ela venceu a Prova do Líder desta semana.

“Agora o Babu está conversando com a Samira?”, questionou a jornalista.

“Sim.

Nada como um dia após o outro, né não?”, ironizou a babá.

“Interessante.

Acho muito interessante.

O que será que aconteceu, você sabe?

Nessa linha do tempo, pra do nada ele começar a conversar com ela?”, comentou a loira.

