BBB 26: Babu reclama do mau humor de Solange e critica jogo de Breno
O ator falou sobre a atriz e o biólogo em conversa com Leandro e Chaiany
A mudança de postura de Solange Couto tem impressionado até mesmo Babu Santana no BBB 26.
Em conversa com Leandro Boneco, o ator comentou que acha que a aliada anda muito mal-humorada e estressada.
“A gente tem que falar com a Solange.
Tenho reparado a Solange muito mal-humorada, acima do normal”, analisou o veterano.
“Acho que é o tempo de casa”, opinou o produtor cultural.