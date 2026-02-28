BBB 26: Babu reclama do mau humor de Solange e critica jogo de Breno

O ator falou sobre a atriz e o biólogo em conversa com Leandro e Chaiany

A mudança de postura de Solange Couto tem impressionado até mesmo Babu Santana no BBB 26.

Em conversa com Leandro Boneco, o ator comentou que acha que a aliada anda muito mal-humorada e estressada.

“A gente tem que falar com a Solange.

Tenho reparado a Solange muito mal-humorada, acima do normal”, analisou o veterano.

“Acho que é o tempo de casa”, opinou o produtor cultural.

