BBB 26: Breno promete se vingar de Cowboy; Milena detona veterano

O ex-participante do BBB 7 tentou justificar o fato de não ter escolhido o biólogo

Na Telinha -
BBB 26: Breno promete se vingar de Cowboy; Milena detona veterano

Após sobrar na dinâmica do Exilado e ser obrigado a ficar confinado em um pequeno espaço na área externa do BBB 26, Breno deixou no ar que pretende se vingar de Alberto Cowboy assim que possível.

“Nada pessoal, né, irmão.

Só de jogo.

Leia também

Eu pensei assim, se tiver alguma consequência, pode ser com relação a vetar da prova de hoje, esse tipo de coisa.

É jogo, nada pessoal mesmo”, disse o veterano, tentando justificar a sua escolha no ao vivo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.