BBB 26: Breno troca cargo com Cowboy e o envia ao Paredão
Dinâmica do Exilado altera formação da berlinda e mantém Paredão falso
A dinâmica do Exilado no BBB 26 ganhou novo desdobramento na noite deste sábado (28).
Breno, que havia ficado de fora dos grupos formados na sexta-feira (27), escolheu Alberto Cowboy para trocar de cargo, transformando-o no novo Exilado e colocando-o diretamente no Paredão.
A movimentação é consequência da dinâmica iniciada na noite anterior.
Samira foi chamada para sortear dois nomes que se tornariam capitães.
O primeiro sorteado foi Jordana, direcionada ao círculo branco.
Em seguida, Alberto Cowboy foi escolhido para o círculo preto.
Cada um deveria montar um grupo com seis participantes.