BBB 26: Breno troca cargo com Cowboy e o envia ao Paredão

Dinâmica do Exilado altera formação da berlinda e mantém Paredão falso

Na Telinha - 28 de fevereiro de 2026

A dinâmica do Exilado no BBB 26 ganhou novo desdobramento na noite deste sábado (28).

Breno, que havia ficado de fora dos grupos formados na sexta-feira (27), escolheu Alberto Cowboy para trocar de cargo, transformando-o no novo Exilado e colocando-o diretamente no Paredão.

A movimentação é consequência da dinâmica iniciada na noite anterior.

Samira foi chamada para sortear dois nomes que se tornariam capitães.

O primeiro sorteado foi Jordana, direcionada ao círculo branco.

Em seguida, Alberto Cowboy foi escolhido para o círculo preto.

Cada um deveria montar um grupo com seis participantes.

Leia conteúdo completo aqui.