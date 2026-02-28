BBB 26: Breno troca cargo com Cowboy e o envia ao Paredão

Dinâmica do Exilado altera formação da berlinda e mantém Paredão falso

Na Telinha -
BBB 26: Breno troca cargo com Cowboy e o envia ao Paredão

A dinâmica do Exilado no BBB 26 ganhou novo desdobramento na noite deste sábado (28).

Breno, que havia ficado de fora dos grupos formados na sexta-feira (27), escolheu Alberto Cowboy para trocar de cargo, transformando-o no novo Exilado e colocando-o diretamente no Paredão.

A movimentação é consequência da dinâmica iniciada na noite anterior.

Leia também

Samira foi chamada para sortear dois nomes que se tornariam capitães.

O primeiro sorteado foi Jordana, direcionada ao círculo branco.

Em seguida, Alberto Cowboy foi escolhido para o círculo preto.

Cada um deveria montar um grupo com seis participantes.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.