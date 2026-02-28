BBB 26: Cowboy vence a Prova do Anjo e coloca Ana Paula no Castigo do Monstro

O empresário justificou a sua escolha por considerar a jornalista "chata demais"

Na Telinha -
BBB 26: Cowboy vence a Prova do Anjo e coloca Ana Paula no Castigo do Monstro

A casa do BBB 26 tem um novo anjo.

Alberto Cowboy levou a melhor na noite deste sábado (28) e venceu a sétima Prova do Anjo da temporada.

A disputa aconteceu em trios: 1) Ana Paula Renault, Breno e Juliano Floss; 2) Jordana, Chaiany e Gabriela; 3) Marciele, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy; e 4) Babu Santana, Solange Couto e Leandro Boneco.

Agora, como venceu a prova, o empresário terá o poder de imunizar pelo menos um aliado.

Além disso, durante o Presente do Anjo, o veterano poderá ganhar mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família.

Na Telinha

