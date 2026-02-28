BBB 26: Milena reage após receber "coração partido" de Babu: "Olha minha cara de preocupação"

A sister ironizou o emoji que o ator deu ela no Queridômetro deste sábado (28)

Na Telinha - 28 de fevereiro de 2026

Milena reagiu com deboche ao observar o Queridômetro deste sábado (28) no BBB 26.

A babá e recreadora infantil ficou surpresa ao ver que recebeu um “coração partido” – Babu Santana foi o responsável por dar o emoji à sister.

“Nossa.

Eu parti o coração de alguém, meu Deus.

Olha minha cara de preocupação”, ironizou a ex-integrante da Casa de Vidro do Sudeste.

“Eu diminuí meus corações”, analisou a líder Samira ao olhar o painel.

