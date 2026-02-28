BBB 26: Vetada da Prova do Anjo, Milena se vinga de Jordana
A sister sentou na cama da advogada de tênis
Vetada da Prova do Anjo do BBB 26 por Jordana – a advogada teve a sua carinha sorteada na urna e precisou tirar um participante da dinâmica -, Milena resolveu se vingar da rival na tarde deste sábado (27).
A recreadora infantil se sentou de tênis na cama da rival.
“Eu quero guardar minhas coisas aqui.
Você pode levantar, por favor?”, falou a brasiliense.
“Não, não quero”, retrucou a mineira.
“Mas eu preciso guardar minhas coisas aqui, eu preciso pegar pra prova.
Da licença!”, explicou a ex-Casa de Vidro do Centro-Oeste.