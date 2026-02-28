Coração Acelerado: Agrado e Eduarda formam dupla sertaneja: "As Rainhas"
Mocinha recorda sonho com a avó e toma decisão sobre o futuro longe de Bom Retorno
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) se lembra de uma mensagem de Cecília (Paula Fernandes), e de um sonho que teve antes de conhecer Eduarda (Gabz), e convence a amiga a formarem dupla e começarem a carreira longe de Bom Retorno.
Chantageada por Naiane (Isabelle Drummond), a filha de Janete (Letícia Spiller) será obrigada a abrir mão do seu passado com João Raul (Filipe Bragança) para que a patricinha do country assuma a identidade de Diana, a menina que o sertanejo conheceu ainda criança.