Êta Mundo Melhor: Ernesto salva Celso da morte e vira o jogo contra Sandra

Bandido impede envenenamento, desiste de sequestro e acaba preso

Na Telinha - 28 de fevereiro de 2026

Celso (Rainer Cadete) será salvo por Ernesto (Eriberto Leão) nos momentos finais de Êta Mundo Melhor.

O episódio ocorrerá após Sandra (Flávia Alessandra) preparar uma armadilha para matar o burro Policarpo, animal de Candinho (Sergio Guizé).

Depois de ser denunciada por maus-tratos contra o animal, Sandra decidirá levar adiante o plano de eliminá-lo.

Para isso, colocará veneno em uma maçã destinada ao burro.

A fruta, no entanto, será pega por Celso, que não terá conhecimento de que está contaminada.

