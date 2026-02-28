Êta Mundo Melhor: Ernesto salva Celso da morte e vira o jogo contra Sandra

Bandido impede envenenamento, desiste de sequestro e acaba preso

Celso (Rainer Cadete) será salvo por Ernesto (Eriberto Leão) nos momentos finais de Êta Mundo Melhor.

O episódio ocorrerá após Sandra (Flávia Alessandra) preparar uma armadilha para matar o burro Policarpo, animal de Candinho (Sergio Guizé).

Depois de ser denunciada por maus-tratos contra o animal, Sandra decidirá levar adiante o plano de eliminá-lo.

Para isso, colocará veneno em uma maçã destinada ao burro.

A fruta, no entanto, será pega por Celso, que não terá conhecimento de que está contaminada.

