Êta Mundo Melhor: Estela revela segredo e comove Ernesto
Vilão desiste de sequestrar Anabela depois de saber que ela é sua filha
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) conta a Ernesto (Eriberto Leão) é pai de Anabela (Isabelly Carvalho), salva a vida da filha e a de Celso Rainer Cadete) também.
Com a ajuda de Sabiá (Fábio de Luca), a enfermeira consegue provas de que o malandro tentou matá-la na represa e o denuncia.
Sandra (Flávia Alessandra, então, tenta convencer o marido a sequestra a “irmã” da mocinha para chantageá-la em troca da retirada da queixa.