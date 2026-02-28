Êta Mundo Melhor: Estela revela segredo e comove Ernesto

Vilão desiste de sequestrar Anabela depois de saber que ela é sua filha

Êta Mundo Melhor: Estela revela segredo e comove Ernesto

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Estela (Larissa Manoela) conta a Ernesto (Eriberto Leão) é pai de Anabela (Isabelly Carvalho), salva a vida da filha e a de Celso Rainer Cadete) também.

Com a ajuda de Sabiá (Fábio de Luca), a enfermeira consegue provas de que o malandro tentou matá-la na represa e o denuncia.

Sandra (Flávia Alessandra, então, tenta convencer o marido a sequestra a “irmã” da mocinha para chantageá-la em troca da retirada da queixa.

