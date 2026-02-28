Ex-diretor de Gugu critica busca do SBT por “DNA” do passado

Homero Salles afirma que emissora perdeu identidade ao tentar reviver formatos antigos e cita concorrência aos domingos

Na Telinha - 28 de fevereiro de 2026

O diretor Homero Salles, que trabalhou por anos no SBT e integrou a equipe de programas comandados por Gugu Liberato (1959-2019), publicou neste sábado (28) um texto em que questiona a estratégia atual da emissora.

Com o título “O tal do DNA do SBT…”, ele afirma que há um “equívoco” na forma como a empresa tem conduzido a tentativa de resgatar sua identidade.

Salles menciona que, após a ausência de Silvio Santos, a emissora passou a adotar iniciativas que classifica como “tentativas muito bem intencionadas”, mas que, segundo ele, “não estão surtindo efeito”.

Como exemplo, aponta a consolidação da Record na segunda posição de audiência e a ascensão da Band na disputa por público.

Leia conteúdo completo aqui.