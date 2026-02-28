Ex-diretor de Gugu critica busca do SBT por “DNA” do passado

Homero Salles afirma que emissora perdeu identidade ao tentar reviver formatos antigos e cita concorrência aos domingos

Na Telinha -
Ex-diretor de Gugu critica busca do SBT por “DNA” do passado

O diretor Homero Salles, que trabalhou por anos no SBT e integrou a equipe de programas comandados por Gugu Liberato (1959-2019), publicou neste sábado (28) um texto em que questiona a estratégia atual da emissora.

Com o título “O tal do DNA do SBT…”, ele afirma que há um “equívoco” na forma como a empresa tem conduzido a tentativa de resgatar sua identidade.

Salles menciona que, após a ausência de Silvio Santos, a emissora passou a adotar iniciativas que classifica como “tentativas muito bem intencionadas”, mas que, segundo ele, “não estão surtindo efeito”.

Leia também

Como exemplo, aponta a consolidação da Record na segunda posição de audiência e a ascensão da Band na disputa por público.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.