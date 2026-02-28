Fim dos domingos abertos: supermercados antecipam horário para não perder vendas a partir de 1º de março

Redes ampliam atendimento às sextas e aos sábados após convenção coletiva determinar fechamento dos supermercados aos domingos

Gabriel Yuri Souto - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A partir de 1º de março, supermercados do Espírito Santo passam a fechar aos domingos, após definição estabelecida em convenção coletiva firmada entre representantes patronais e trabalhadores do setor.

A medida marca uma mudança no funcionamento do comércio alimentício e já levou redes a reorganizarem os horários de atendimento para evitar queda no fluxo de clientes.

Diante do novo cenário, diversas empresas decidiram antecipar a abertura das lojas ou estender o horário de funcionamento, principalmente às sextas-feiras e aos sábados.

A estratégia busca compensar a ausência de vendas no primeiro dia da semana, período que tradicionalmente concentrava parte do movimento dos consumidores.

Mudanças nos horários das redes

Algumas redes com forte presença no estado já iniciaram ajustes operacionais. É o caso dos Supermercados BH, que possuem dezenas de unidades no Espírito Santo e passaram a concentrar as alterações no fim de semana, com lojas abrindo mais cedo ou fechando mais tarde.

Além disso, o Grupo Coutinho, responsável pelas bandeiras Extrabom, Extraplus e AtacadoVem, também adotou mudanças. Em determinadas unidades, a abertura ocorre às 7h nas sextas e aos sábados, enquanto o encerramento pode ser estendido para 21h30 ou até 22h, conforme a demanda local.

Por outro lado, algumas redes informaram que manterão o funcionamento atual. O Grupo Carone, por exemplo, indicou que os horários permanecem inalterados.

Já redes como Assaí e unidades do Grupo Carrefour Brasil, que operam marcas como Atacadão e Carrefour, afirmaram que seguirão com atendimento normal de segunda a sábado.

O que muda com o fechamento aos domingos

A nova regra proíbe a abertura de supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos aos domingos, além de alcançar lojas de material de construção. Entretanto, o acordo permite funcionamento em feriados, com exceção de datas específicas como Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

Ainda assim, há exceções previstas. Estabelecimentos familiares, que não utilizam funcionários registrados, podem continuar abrindo normalmente. Açougues e padarias também não entram na proibição e seguem autorizados a funcionar.

Impacto no atendimento e na rotina dos consumidores

Com o fechamento dominical, o setor supermercadista projeta concentração do atendimento entre segunda-feira e sábado. Dessa forma, a expectativa é ampliar equipes disponíveis e reduzir filas, uma das principais queixas dos clientes nos horários de pico.

Além disso, a medida retoma um modelo já adotado entre 2009 e 2018 no estado. Segundo representantes do setor, o novo ciclo deve vigorar inicialmente até outubro, quando o impacto da mudança será reavaliado com base no comportamento do mercado e dos consumidores.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!