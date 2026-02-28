Galvão Bueno, Eliana e Tom Cavalcante: as estreias de março na TV

Globo, Record, Band e SBT preparam novos programas para as próximas semanas

Março começa neste domingo (1º).

Com ele, várias estreias na TV.

As emissoras se concentraram em apresentar novidades após o Carnaval e teremos, dentre elas, Galvão Bueno, Eliana e Tom Cavalcante.

Mas há outras igualmente importantes, como novelas no horário nobre da Band e até a volta de uma reprise consagrada na Globo.

Logo no segundo dia do mês, o SBT prepara o primeiro programa de Galvão Bueno, o Galvão FC.

Ele sucederá Ratinho na faixa das 22h30.

A emissora, aliás, leva ao ar uma nova programação, priorizando a linha de shows mais cedo.

